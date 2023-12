IBGE atualiza Base Cartográfica Contínua do Brasil na escala 1:250.000; veja mapa do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O IBGE lançou nesta quinta-feira (7) uma nova versão da Base Cartográfica Vetorial Contínua do Brasil na escala 1:250.000 que completa 10 anos. Este é o sexto lançamento da BC250, atualizada a cada dois anos desde 2013.

A Base Cartográfica oferece uma visão de conjunto do território e serve como referência para subsidiar ações de planejamento, monitoramento e gestão territorial, possibilitando o mapeamento temático de população, geologia, vegetação, solos, recursos naturais e ambientais do país, entre outros temas.

“Desde 2014 a BC250 integra o Programa de Atualização Permanente (PAP). Durante esse período, foi possível promover melhorias metodológicas, de inspeções de controle de qualidade, incorporar novos insumos e revisar parâmetros de aquisição” explica Rafael Balbi, analista de geoprocessamento e gerente de Bases Contínuas do IBGE.

A versão 2023 da BC250 foi produzida a partir de imagens de satélite cobrindo todo o território nacional, de dados produzidos por outros levantamentos e pesquisas do IBGE e dados de órgãos setoriais parceiros, que permitiram a atualização de diversas informações constantes na versão lançada em 2021.

Entre os aprimoramentos desta sexta versão, estão edições de controle de qualidade topológico, preenchimento de atributos obrigatórios segundo a modelagem de dados, um grande esforço no ajuste da conectividade da camada trecho de drenagem, para possibilitar a visualização integrada da rede de drenagem do país, além da complementação de algumas classes com distribuição não homogênea em versões anteriores, como por exemplo, sinalização e cemitério.

Ao todo, o produto contempla classes de 13 categorias de informação: Energia e Comunicações, Estrutura Econômica, Hidrografia, Limites e Localidades, Relevo, Sistema de Transporte, Sistema de Transporte/Aeroportuário, Sistema de Transporte/Dutos, Sistema de Transporte/Ferroviário, Sistema de Transporte/Hidroviário, Sistema de Transporte/Rodoviário, Classes Base do Mapeamento Topográfico em Grandes Escalas e Cultura e Lazer.

Esta versão apresenta, ainda uma nova camada, denominada Índice de Nomes, onde é possível localizar, através de suas coordenadas geográficas, todos os nomes das feições que integram a base, representados por pontos.

Construída conforme as normas vigentes, a base é compatível com os requisitos de precisão do Sistema Cartográfico Nacional (SCN) e adequada aos padrões e normas da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). Os dados estão estruturados conforme o modelo conceitual das Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais, Versão 3.0 (ET-EDGV 3.0).

“Ao longo desses 10 anos, o que podemos notar nesta ‘coleção de dados’ é a sua característica de melhoria contínua. A base sempre evoluiu tanto quantitativamente como qualitativamente as suas representações cartográficas”, acrescenta Balbi. Ele explica que o produto se destina a qualquer usuário de Sistemas de Informação Geográfica e de Banco de Dados Geográficos (BDG).

A BC250 está disponível em formatos livres (shapefile, geopackage e dump do PostGis), para utilização em Sistemas de Informação Geográfica, podendo ser acessada aqui e por meio da Plataforma Geográfica Interativa do IBGE.

Informações mais detalhadas sobre a base estão disponíveis na documentação técnica que acompanha o produto, disponível aqui. A versão 2023 da BC250 também pode ser acessada através do Geoportal da INDE e seus metadados podem ser encontrados no Catálogo de metadados do IBGE.