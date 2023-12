Goleiro acreano Weverton conquista Bicampeonato Brasileiro com o Palmeiras

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Palmeiras confirmou o título de campeão brasileiro de 2023 na última quarta-feira, 6. A conquista foi a 12ª da história do time paulista, que ampliou a vantagem como maior vencedor do Campeonato Brasileiro, considerando os torneios disputados antes de 1971 (data da criação da competição) e homologados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF),

Com o título, o goleiro acreano Weverton Pereira conquistou o Bicampeonato Brasileiro pelo clube Alviverde. O goleiro, ícone do esporte no Acre, já conquistou com o clube duas Copas Libertadores da América, uma Olimpíadas com a Seleção Brasileira, Copa do Brasil e Paulistão.