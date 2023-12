Prefeitura de Marechal Thaumaturgo investe mais de R$ 1 milhão na iluminação pública

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Com investimento de R$ 1 milhão, a prefeitura de Marechal Thaumaturgo concluiu nesta terça-feira, 5, o serviço de melhoria da iluminação da cidade. O objetivo é promover maior segurança e conforto à população.

O recurso usado no serviço é oriundo de uma emenda parlamentar do Senador Sergio Petecão, no valor de R$ 1.049.120,53, referente ao convênio N° 922045/2021, do Ministério da Defesa.

“A iluminação pública é essencial na vida de todos e ajuda a manter a cidade viva e pulsante. Além de aumentar a segurança nas ruas, nas nossas casas. Esse projeto visa fortalecer cada vez mais a cidade como um lugar de acolhimento para a população que deseja frequentar os espaços públicos e praticar atividades de lazer e esporte durante a noite”, afirma o prefeito Valdelio Furtado, que agradeceu ao Senador.

” Gratidão ao senador Petecão que tem nos ajudado muito. É preciso celebrar o compromisso que temos em melhorar a vida das pessoas, garantindo uma melhor infraestrutura, porque isso induz investimento e o desenvolvimento econômico e social do nosso município, na qual contamos o apoio do senador”, agradeceu o gestor.