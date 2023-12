Prazo para comprovar informações do FIES encerra nesta quinta-feira

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Os pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (FiES) devem comprovar a documentação nas instituições em que foram aprovados. O prazo vai até esta quinta-feira, 7. Os selecionados nesta etapa poderão contratar o financiamento com abrangência a partir de julho de 2023, mesmo que já tenha sido realizado o pagamento do semestre.

Já o resultado da lista de espera deve ser divulgado no próximo dia 12. Conforme o Ministério da Educação (MEC), são mais de 60 mil vagas remanescentes para estudantes já matriculados.

As vagas remanescentes são aquelas que sobram dos processos seletivos regulares do programa. Para concorrer é necessário se encaixar nos critérios exigidos, como ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Os inscritos são selecionados conforme a classificação das notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo consideradas as edições a partir de 2010.

Renovação

Os estudantes que já utilizam o FIES, com contratos firmados até o final de 2017, têm até o dia 31 de dezembro de 2023 para realizar o aditamento. O advogado Lucas Macedo explica para que serve o procedimento.

“Para você conseguir o FIES tem que cumprir alguns requisitos e é nesse momento de aditamento, de renovação, que é realizado ao final de todo semestre, que o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, juntamente com o Ministério da Educação, vai saber se essa pessoa ainda preenche os requisitos necessários para ter o FiES”, explica.

O aditamento do contrato deve ser realizado dentro do prazo, na própria instituição de ensino.