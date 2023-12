Justiça nega recurso do MP e mantém absolvição de policial que matou jovem em boate

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em julgamento nessa terça-feira, 5, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) negou o recurso do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) contra decisão do Tribunal do Júri Popular que absolveu o policial federal Victor Campelo Manoel Fernandes pelo assassinato do estudante Rafael Chaves Frota, durante uma briga numa boate em Rio Branco, em julho de 2016. A informação foi confirmada pela assessoria do órgão judiciário.

Durante a sessão da Câmara Criminal, à apelação do promotor de Justiça Teotônio Rodrigues. O órgão controlador apresentou a denúncia contra Victor Campelo, conseguindo que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

O policial foi julgado no início do ano e absolvido das acusações pelos jurados, com um resultado de 4 votos a favor da absolvição e 3 votos contrários, gerando revolta de familiares e causando o recurso do Ministério Público.

Relembre o caso

Na época dos fatos, o policial federal efetuou disparos com arma de fogo, ferindo Nelciony Araújo e causando a morte do estudante Rafael Chaves Frota.