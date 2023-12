2° Recital Beneficente busca arrecadar leite em pó ou líquido para pessoas em tratamento de câncer na capital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Pelo segundo ano consecutivo ocorrerá no próximo dia 11 de dezembro, o II Recital Beneficente, apresentações musicais de piano e violino com o objetivo de arrecadar leite em pó ou líquido para a “Casa de Apoio Amigos do Peito”.

O evento é organizado pela jovem Ana Flávia Lavocat e será na Usina de Arte João Donato, às 19:30 minutos. O ato visa buscar leite em pó ou líquido para acolher os pacientes do interior em tratamento contra o câncer aqui na Capital. “A iniciativa ocorrerá em parceria com a Escola de Música “Villa Lobos” da professora Sandra Medeiros e será realizada na Usina de Artes João Donato”, diz o card do evento.

Na apresentação do Recital Beneficente no ano anterior foram arrecadados mais de 300 litros de leite, leite em pó, farinha láctea e maisena.