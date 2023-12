Ribeirinhos ganham Starlink e são os primeiros com internet de alta velocidade em Porto Walter

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Porto Walter inaugurou no último domingo, 3, na Escola São Francisco das Chagas, na Comunidade Iracema, no Rio Ouro Preto, o sistema de internet via satélite, a Starlink, para os ribeirinhos.

A Comunidade é a primeira localidade rural do município do Alto Rio Juruá a ter acesso à rede mundial de computadores por meio da Starlink. Outras 22 localidades rurais dispõem de acesso, mas com outro tipo de conexão e programa.

“Nosso objetivo foi garantir acesso à internet para encurtar distâncias, proporcionando acesso às tecnologias e mídias digitais, mesmo para quem vive distante da cidade. É uma alegria poder vir mais uma vez no Rio Ouro Preto com essa grande novidade, que é a inclusão social e digital com o que há de mais moderno”, afirmou o prefeito César Andrade.

Os investimentos próprios da Prefeitura trarão mais qualidade de vida para aproximadamente 30 famílias que vivem no local. A professora Erismar destaca que o acesso à internet agrega valor educacional, social e facilita o dia a dia de quem mora na localidade.

“A iniciativa da gestão de trazer inovações tecnológicas para quem mora na floresta, nos rios de difícil acesso mostra o respeito com a população. Era difícil, às vezes, impossível realizar uma atividade educacional diferente, pagar algo por aplicativo. Agora, é tempo de inovação e mudança. Que alegria”, pontuou.

César Andrade explica que os investimentos em inovação tecnológica tiveram início em 2021, com a criação da Diretoria de Tecnologia da Informação, responsável pelo monitoramento e instalação de internet na zona rural e na cidade. Nesse período, 22 localidades passaram a ter acesso 24 horas à rede de internet. Agora, a Prefeitura inovou instalando internet de alta velocidade por meio da Starlink.

Starlink

O Starlink foi idealizado em 2015 pela empresa americana SpaceX, com objetivo de oferecer acesso à internet com velocidade de conexão e cobertura global por meio de satélites. Disponibiliza serviços de internet especialmente em regiões mais afastadas, que, têm dificuldade para se conectar.