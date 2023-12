Prefeitura usa material reciclado para montar casinha do Papai Noel em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em tempos de casas suntuosas de Papai Noel, a de Cruzeiro do Sul chama atenção por ser de material reciclado e ter custado R$ 17 mil. Sem ar condicionado, de madeira, parte reciclada, com móveis antigos e lustres, pintada de vermelho, a casinha foi construída e decorada por servidores do município.

Nesta terça-feira, 5, o prefeito Zequinha Lima mostrou a casa à imprensa e disse que parte da madeira já havia sido usada em obras e o restante foi adquirido, bem como a tinta e material do teto. O mobiliário “vintage”, como petisqueira, cômoda e cama, é da secretaria de Cultura e cedido.

“Procuramos trazer a simplicidade para casa, em harmonia com a nossa simplicidade. É bom que a gente recicla, aproveita o material e o talento dos nossos servidores. Gastamos aproximadamente R$ 17 mil e muitas dessas madeiras reaproveitamos, desmanchamos, trouxemos para cá e demos vida. É uma cidade do Papai Noel, onde as pessoas vão ter cenários de tirar fotos, registrar, trazer suas famílias. Um momento de descontração e ambiente com música e artistas locais”, citou o prefeito.

Na frente da Catedral há uma árvore de natal de 22 metros. Outros pontos da cidade também serão iluminados, além das sete vilas do município.

O acender das luzes de natal de Cruzeiro do Sul está marcado para as 20 horas desta quinta-feira, 7, na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória. Apresentação de corais e o sorteio do IPTU Premiado fazem parte da programação.