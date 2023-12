Ney Amorim garante que governo irá fortalecer esporte como ferramenta social

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O novo secretário-adjunto de Articulação Esportiva e Juventude do Acre, o ex-deputado estadual Ney Amorim, promete um novo “fôlego” no setor esportivo acreano.

Desde que foi nomeado na pasta, Ney afirma que já se reuniu com os presidentes de federações esportivas, visitou quadras e espaços de responsabilidade do Estado, além de acompanhar de perto a reforma do estádio Arena da Floresta e do Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade (CIEC) no Bairro Estação Experimental.

Para Amorim, o desejo do governador é que o esporte seja efetivo na transformação de valores, disciplina, motivação e realização de sonhos em meio à sociedade. “Fui convidado pelo governador para assumir essa responsabilidade que é dirigir as políticas de esporte em nosso Estado, alinhado, é claro, com o secretário Estadual de Educação, Aberson Carvalho. Todos sabem que sempre estive envolvido no apoio ao esporte, tenham certeza que sabemos dos problemas que existem, mas obtendo as condições necessárias, e tenho certeza que as teremos, vamos garantir um progresso importante nessa área”, destacou Ney.

Conforme o secretário adjunto, as conversas com as federações continuam ainda esta semana, assim como o acompanhamento das obras de reforma do Arena da Floresta. “Fiz questão de chamar o empresário da construtora que realiza a reforma do estádio, e ele garantiu que vai entregar a Arena totalmente reformada em breve. Inclusive, a licitação das cadeiras acabou de ser realizada e logo teremos nosso estádio como o palco dos jogos oficias do Estado e nacionalmente, até quem sabe com algumas surpresas”, finalizou.

Em sua primeira ação externa realizada no último sábado, 2, frente a Secretaria Adjunta, Ney mandou fazer uma pequena reforma na quadra de grama sintética do bairro Defesa Civil em Rio Branco, por meio do programa “Juntos Pelo Acre e Esporte na Comunidade”. Participaram do evento o secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene; secretário Adjunto, Luiz Calixto, presidente da Fundação Elias Mansur; Minoru Kinpara e a coronel da Polícia Militar, Ana Cássia. Um outro evento organizado pela Secretaria Adjunta de Esporte também no sábado, foi o Circuito de Corridas Marieta Cameli.