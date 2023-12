Com hérnia na coluna, líder do governo é carregado por seguranças para participar de sessão

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O deputado Manoel Moraes (PP), líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, entrou no plenário da casa carregado por seguranças. Com uma hérnia na coluna, ele não consegue dar 20 passos seguidos sem se contorcer de dor.

O parlamentar de 60 anos já recebeu atendimento médico e está tomando a medicação prescrita.

A sessão desta terça-feira, 5, está sendo marcada por repercussão da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o governador Gladson Cameli no âmbito da operação Ptolomeu. Ainda não se sabe se o líder vai se manifestar sobre o caso.