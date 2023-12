Moradores fecham Avenida Ceará em protesto aos programas Auxílio do Bem e Recomeço 

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Dezenas de moradores dos bairros atingidos pela enchente do Rio Acre no início do ano fecharam parte da Avenida Ceará na manhã desta segunda-feira, 4, em frente ao antigo Gonçalves, em protesto aos programas Auxílio do Bem e programa Recomeço, da prefeitura e governo.

Segundo uma das manifestantes, Karina Aguiar, os moradores estão apenas reivindicando direitos. “Estou lutando pelos direitos da minha mãe que ficou alagada e não recebeu os mil reais e nem os móveis prometidos pela gestão pública”, cobrou.

O bloqueio dos moradores já dura mais de 2 horas e, até o momento, nenhum representante da prefeitura e nem do Estado apareceu para negociar com os manifestantes.

Os envolvidos na manutenção moram em regiões atingidas pela alagação, Taquari, Conquista, Bairro da Paz e demais localidades.