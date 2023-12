Jenilson visita Alckmin, PSB mantém sua pré-candidatura, mas decisão final só em 2024

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O ex-deputado estadual Jenilson Leite, pré-candidato à prefeitura de Rio Branco pelo PSB, cumpre agenda em Brasília no início desta semana.

Nesta segunda, 4, Jenilson publicou registro de uma visita ao presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, acompanhado do presidente do partido no Acre, César Messias.

Durante o encontro, Jenilson disse nas redes sociais que falou sobre as expectativas de futuro para Acre e projetos de desenvolvimento em diversas áreas e também agradeceu ao governo federal pelos investimentos feitos na BR-364 e 317.

Sobre as eleições do próximo ano, Jenilson afirmou ao ac24horas que continua pré-candidato, mas a decisão fica mesmo para o início de 2023. “O presidente do partido Carlos Siqueira e o vice-presidente Alckmin entendem como importante a manutenção da pré-candidatura, porém, iremos aguardar chegar o próximo ano para vê o cenário e tomar decisões finais”, declarou.