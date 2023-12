Idoso se “engasga” durante alimentação e é socorrido pelos Bombeiros em Tarauacá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na tarde do último domingo, 3, uma guarnição do 7° Batalhão do Corpo de Bombeiros no município de Tarauacá foi acionada para atender uma vítima de engasgo no Lar dos Idosos.

Ao chegar ao local, a guarnição de salvamento se deparou com a vítima sem respirar. Segundo os militares, o idoso estava se alimentando quando veio a ter as vias aéreas obstruídas.

Mediante a situação, a equipe tentou a manobra de retirada do corpo estranho de maneira convencional, porém, devido ao idoso ser cadeirante, o mesmo estava bem curvado, impossibilitando a eficiência da manobra, levando a guarnição a colocá-lo no solo, fazendo a manobra com ele deitado de tórax para cima.

Após o atendimento, a guarnição informou que obteve êxito no trabalho. Em seguida, transportaram o homem, junto com sua cuidadora, até a Unidade Hospitalar de Tarauacá para as devidas avaliações médicas.