Emissão de identidade é um dos serviços mais procurados no projeto Juntos Pelo Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Instituto de Identificação, órgão ligado à Polícia Civil do Acre (PCAC), se faz presente no projeto Juntos Pelo Acre, realizado neste sábado,2, no Bairro Defesa Civil e ocupação Marielli Franco, em Rio Branco, levando um dos serviços mais procurados pela população, a emissão de identidade.

Esta é a primeira edição do projeto Juntos Pelo Acre, realizada pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov) e diversos órgãos estaduais, instituições e comunidade local, e tem o objetivo de levar os serviços do Estado para as comunidades.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, os presidentes das associações das comunidades fizeram um cadastro prévio de cem pessoas interessadas nos serviços do órgão.

“Nós estamos trazendo cidadania e dignidade para essa população carente, com todos os serviços que podemos oferecer de forma gratuita, tanto para a emissão da primeira, quanto para emissão da segunda via ”, declarou.

O morador da comunidade, João Ferreira, disse estar muito feliz com o serviço realizado. “ O projeto está de parabéns, precisei fazer a segunda via da minha identidade e fui rapidamente atendido”, ressaltou.