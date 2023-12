Cantata de Natal reúne centenas de pessoas na abertura de programação natalina em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Alunos da Escola de Música do Acre (Emac) participaram na noite desta sexta-feira (1º) da abertura da programação natalina de 2023. Eles realizaram a Cantata de Natal em frente ao Palácio Rio Branco diante de centenas de pessoas que prestigiaram o momento.

O secretário de governo, Alysson Bestene, destacou o empenho do Estado em realizar um Natal para todos os acreanos. “Estamos iniciando hoje a programação natalina da nossa Capital. Nós vamos ter várias ações importantes. Durante todo esse período, até o dia 23, teremos várias programações que vão ser apresentadas aqui”.

O coordenador do projeto e maestro da Emac, Afonso Portela, ressaltou a importância do evento que abre a programação natalina da cidade. “A Cantata de Natal já é um evento tradicional da Escola de Música, que através da Secretaria de Estado de Educação e do governo do Acre realiza todo ano essa apresentação musical com os alunos, professores e comunidade que se inscreve para participar do concerto. O espetáculo ocorre hoje e também no próximo dia 23”.

Portela contou que os ensaios iniciaram no mês de agosto, destacando que a música tem o poder de socialização. “Também damos aos nossos alunos a possibilidade de eles terem uma função de trabalho, uma profissão somente para aqueles que às vezes correm risco de estar seguindo caminhos tortuosos e também oferece para população através das nossas ações entretenimento musical e a percepção da importância disso”.

FOTOS DE JARDY LOPES: