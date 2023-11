Beneficiários do Auxílio do Bem não conseguem sacar benefício e protestam em secretaria

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Dezenas de famílias beneficiárias do Auxílio do Bem estão nesta manhã de quarta-feira, 29, na Secretaria de Assistência Social de Direitos Humanos (SEASDH) fazendo um protesto por não conseguirem sacar o recurso, no valor de R$ 1 mil. Ontem, o governo divulgou uma lista de beneficiários da segunda remessa do programa estadual Auxílio do Bem, destinado aos atingidos pelas enchentes de março.

Ocorre que os beneficiários afirmam que não conseguem sacar o recurso. “O que está acontecendo é um absurdo. Está tendo um monte de erro e parece que é proposital. Tem o nome das pessoas, a gente vai até o banco e o dinheiro não está depositado e ninguém resolve nada. O meu problema, por exemplo, é apenas o meu nome e o da minha mãe que estão errados. É erro grotesco”, denuncia Osmar Monteiro, um dos beneficiários.

A reportagem do ac24horas procurou a secretária de Assistência Social do estado, Zilmar Rocha, que explicou o problema. “A gente já esperava que isso acontecesse, o que ocorre é que muitos beneficiários estão com inconsistências na Receita Federal, como data de nascimento, nome da mãe e CPF errados. Essas pessoas precisam ir até a Receita resolver essas inconsistências”, explica.

Hilquias Almeida, diretor de assistência da secretaria, disse que outro problema é a falta de conta que ainda não foi aberta na Caixa Econômica. “Nestes casos, nós estamos viabilizando com a Caixa para que essas pessoas possam abrir suas contas e receber o benefício”, afirma.

Revoltados, os beneficiários afirmam que podem interditar a rua principal do bairro Estação Experimental a qualquer momento.