Aprovados em concurso para oficial da PM são convocados para teste físicoa

Os candidatos aprovados no concurso público para aluno oficial combatente e 2º tenente de saúde da Polícia Militar do Acre estão sendo convocados para o teste de aptidão física. O teste, de caráter eliminatório, ocorre em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco no próximo dia 10 de dezembro.

No Juruá, os testes serão realizados na Vila Olímpica, localizada na Estrada do Aeroporto, Km 10 – São Cristóvão. Já em Rio Branco, os convocados devem comparecer ao Campus Universitário da Universidade Federal do Acre – UFAC, localizado na Rodovia BR 364, Km 04.

O edital orienta que os convocados devem comparecer ao teste de aptidão física, munidos de carteira de identidade original e trajes apropriados (calção de ginástica, tênis, camiseta e sunga de banho ou maiô).

O Teste de Aptidão Física tem o objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades.

Veja abaixo a lista de convocados e os testes que os candidatos precisam executar.