UPA do Juruá é habilitada para atender média e alta complexidade

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Jaques Pereira Braga, localizada em Cruzeiro do Sul, acaba de ser habilitada pelo Ministério da Saúde para passar a atuar em casos de média e alta complexidade.

A portaria que habilita a unidade foi publicada na última semana pelo Ministério da Saúde. Com a habilitação, a UPA de Cruzeiro do Sul passa a ter um financiamento bipartite, envolvendo recursos do Ministério da Saúde e do Estado, promovendo a melhoria dos serviços de saúde no Vale do Juruá.

“Esse processo se iniciou em 2020, quando assumi a Rede de Urgência e Emergência. Inúmeros documentos foram enviados, inúmeras tratativas e reuniões foram feitas com o Ministério da Saúde, para que houvesse essa sensibilização e que eles entendessem a importância de ter a UPA no Vale do Juruá habilitada, garantindo um repasse anual de R$ 2,7 milhões para manutenção, custeio e funcionamento da unidade. É mais um ponto positivo para o governo Gladson Cameli, em que ele busca recursos federais para que consigamos fortalecer a nossa Saúde”, explica Pedro Pascoal, secretário de Estado de Saúde.