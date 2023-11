Prefeitura abre programação dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência às Mulheres

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A violência contra as mulheres ainda é uma realidade presente na sociedade. Buscando a conscientização como um caminho ao enfrentamento à violência de gênero, a prefeitura de Rio Branco inicia nesta segunda-feira, 27, a programação dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Todas as Mulheres.

A abertura acontece às 9 horas na Casa Rosa Mulher, localizada no Bairro Cidade Nova, próximo à antiga rodoviária da capital acreana.

Pelos próximos 16 dias serão realizadas atividades como rodas de conversas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Horto Florestal.

Um dos destaques da programação acontece no próximo dia 1º de dezembro, com a aula inaugural, no IFAC, do programa “Mulheres Mil”, cujo objetivo é promover a formação profissional e tecnológica articulada com aumento da escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, especialmente das regiões Norte e Nordeste do país.