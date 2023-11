Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Ipê Empreendimentos Imobiliários foi fundada em Rio Branco em maio de 1978. Aos 25 anos, o determinado e visionário empresário natural de São Paulo, José Eduardo de Moura Leite, contrariou sua família quando aceitou convite do ex-governador Wanderley Dantas (1971 e 1975) para morar no Acre. Com ele, trazia uma ideia convicta na bagagem: ajudar a desenvolver a capital acreana e atrair cada vez mais moradores num período em que tudo era muito difícil.

Hoje, aos 77 anos, o proprietário da Ipê não se arrepende de ter saído da zona de conforto e partido para empreender em uma cidade distante dos grandes centros. Agora, mais de 19 mil famílias moram em casas próprias nos lotes comprados com a Ipê. Além dos mais de 35 empreendimentos imobiliários em vários setores da capital do Acre, já são mais de 13.500m² de área construída, gerando mais de 500 empregos de forma direta e indireta.

O objetivo inicial era chegar ao estado, comprar uma área de terra e trabalhar com pecuária, a qual sua família já lidava há muitas décadas no sudeste do país. Entretanto, vislumbrou uma oportunidade de passos mais largos, mas também arriscados. José Eduardo formou como Engenheiro Agrônomo em Piracicaba (SP), pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), e a expectativa da família era que ele ficasse por lá pesquisando e estudando, totalmente voltado para essa área, o que não ocorreu.

“Fui o primeiro a entrar nesse ramo de imobiliária dentro da minha família, que era tradicionalmente de pecuaristas. Até então, sempre fomos voltados para isso em casa. Vim para o Acre com o intuito de ter uma fazenda, e realmente tenho essa fazenda até hoje, mas depois vi a oportunidade de entrar no ramo imobiliário. A Ipê é uma empresa fundada em Rio Branco, acreana de raiz. Eu só vivi 25 anos em São Paulo e 52 anos aqui no Acre, então, sou mais acreano do que paulista”.

O convite para vir e contribuir com o desenvolvimento do Estado do Acre foi o estopim para o surgimento de uma das maiores empresas do ramo imobiliário da região, que tem perpetuado credibilidade ao longo de 45 anos. Com o passar do tempo, tornou-se uma empresa familiar de referência no Acre e a nível nacional, com visão inovadora, reconhecida pelo comprometimento de suas realizações, tanto no ramo de loteamento e construção civil.

A Ipê ajudou a modificar as paisagens de Rio Branco e torná-la uma cidade moderna e com mais qualidade de vida, seja em seus lotes urbanizados, apartamentos ou casas, prezando pela preservação ambiental e prática de construção com consumo consciente, respeitando a natureza e as comunidades vizinhas às suas obras.