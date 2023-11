Grave acidente com uma pessoa morta e uma criança desaparecida interdita BR-364

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF/RO) informou na noite desta sexta-feira, 25, que um grave acidente nas proximidades da cidade de Ji-Paraná, que resultou em uma vítima fatal e em uma criança desaparecida, causou a interdição total da BR-364.

O acidente envolveu dois veículos pequenos, que colidiram, e duas carretas, que foram encontradas tombadas na chegada da polícia ao local. De acordo com a última atualização da PRF, não havia prazo para a liberação da rodovia.

De acordo com informações de jornais rondonienses, no momento do acidente chovia intensamente. Pelas imagens divulgadas, duas carretas tombaram na pista e ficaram com parte de suas cargas na via. Um dos veículos pequenos, que seria um Fiat Uno, ficou completamente irreconhecível.

Quanto aos envolvidos, um casal e duas crianças estavam em um dos veículos envolvidos. A mulher e uma criança foram socorridas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A outra criança estava desaparecida e era procurada até as informações mais recentes.

A PRF comunicou por meio de nota que se mantinha no local prestando apoio no local do acidente, onde havia, até a noite desta sexta-feira, mais de 20 km de congestionamento em ambos os lados da rodovia federal. Até o fechamento desta nota, não havia saído novo boletim atualizando as informações.