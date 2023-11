Prefeitura de Rio Branco convoca 5ª Conferência de Cultura para o início de dezembro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O setor cultural na capital acreana tem sido palco de acaloradas discussões e denúncias entre os fazedores de cultura e os gestores públicos. Na Fundação Elias Mansour, do governo do estado, o uso de espaço público para a realização de evento religioso repercutiu no meio.

Já na esfera municipal, a contratação de um bar de Sena Madureira para prestar assessoria técnica da Lei Paulo Gustavo terminou com bate boca e acusação de agressão na Câmara de Vereadores. A empresa contratada acabou desistindo do serviço.

Em meio à turbulência entre quem faz cultura e quem a gerência na esfera pública, vai ser realizada em Rio Branco, a 5º Conferência Municipal de Cultura, que tem como tema central: “Democracia e Direito à Cultura”.

A prefeitura da capital publicou a convocação no Diário Oficial desta quinta-feira, 23, anunciando que o evento acontece nos dias 1º e 2 de dezembro e terá a coordenação da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil – FGB, em conjunto com a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC.

Também foi publicada a relação da Comissão Organizadora da Conferência (veja abaixo), formada por representantes do poder público e da sociedade.