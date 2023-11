Mulher é atingida por caixilho de porta durante colisão entre motocicletas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou Flávia Bezerra Gomes do Nascimento, de 35 anos, gravemente ferida na tarde desta quarta-feira, 22, no das ruas 7 de Dezembro com a 20 Março no bairro Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Flávia trafegava em uma moto modelo Shineray, quando colidiu contra uma moto modelo Honda Titan, conduzida por uma mulher e uma passageira que levava um caixilho de porta. Com o impacto, o caixilho atingiu a cabeça de Flávia, que caiu ao solo desmaiada. As outras duas mulheres sofreram apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ambulância do suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, Flávia sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima e precisou ser entubada.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Um boletim de ocorrência foi registrado.