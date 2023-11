Cruzeiro do Sul entrega unidade de saúde com laboratório no Santa Luzia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, entregou nessa quarta-feira, 22, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Souza Machado, na Vila Santa Luzia, na BR-364, revitalizada e com o primeiro laboratório de análise clínica da localidade.

A coleta do material passa a ser feita na unidade e o resultado do exame é entregue no dia seguinte. “Estamos entregando hoje esse posto de saúde reestruturado e com um laboratório que foi uma promessa nossa de campanha. Agora as pessoas não precisem sair daqui para fazer exames na cidade. Estamos trazendo os profissionais para trabalharem aqui mesmo e os exames serão colhidos, analisados e entregues numa rapidez maior. Isso é importante para as pessoas dessa comunidade, que, de posse mais rápida do diagnóstico, poderão, iniciar os tratamentos mais cedo”, pontuou o prefeito.

A população da vila compareceu à inauguração e agradeceu à gestão municipal pelo investimento na melhoria do atendimento de saúde.

“Antes era mais difícil e hoje tem muita facilidade porque o prefeito contratou mais médicos e mais funcionários. Agora vamos fazer tudo aqui, até os exames, o que antes, a gente só conseguia em Cruzeiro”, contou o agricultor Iraldo Lima.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância da unidade de saúde estar bem estruturada na Vila do Projeto de Assentamento da Santa Luzia e adjacências, onde residem mais de 20 mil pessoas. Ele destacou a contratação de novos profissionais, para potencializar o atendimento na localidade.

“Essa é uma região muito populosa e por isso, só nessa parte do município temos 8 postos de saúde. Estamos reformando o restante para que, até o final deste ano, possamos entregar todas essas unidades reformadas e ampliadas. Também contratamos um dentista específico para essa unidade, além de fisioterapeuta e psicólogo. Estamos ofertando saúde preventiva”, destacou Zequinha.

A reforma do posto de saúde da Santa Luzia faz parte de um projeto da prefeitura para modernizar todas as unidades de saúde do município. Das 25 existentes, 19 já foram recuperadas e aparelhadas com equipamentos e profissionais para melhorar o atendimento à população.

A secretária de saúde, Valéria Lima, explicou que, para desafogar o atendimento na Vila Santa Luzia, a prefeifura também está reestruturando outros dois postos de saúde que eram da unidade Francisca Machado.

“É importante salientar que nós estamos reformando duas unidades que eram anexas a essa que são do Ramal da Onça. Estamos reformando e breve vamos reformar completamente informatizadas. Então, estamos trazendo os serviços para bem perto da população e a qualidade de vida é o que importa para essa gestão coordenada pelo prefeito Zequinha Lima”, garantiu Valéria.