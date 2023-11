Acessibilidade nas redes sociais: o que é e porque você deve pensar nisso

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Entenda como a acessibilidade nas redes sociais tem se tornado um tema popular, e como garantir que sua empresa faça parte desse movimento!

A acessibilidade nas redes sociais é um tema cada vez mais crucial à medida que a sociedade busca inclusão e igualdade para todos. Mas além da igualdade, o conceito que também deve ser lembrado é o de equidade.

O termo indica a urgência de oferecer para todas as pessoas acesso às mesmas oportunidades. Dessa forma, ao garantir que as plataformas online sejam acessíveis a pessoas com diferentes necessidades e habilidades, discute-se uma questão de responsabilidade social e ética digital.

Neste artigo, trazemos o significado de acessibilidade nas redes sociais, sua importância e porque é fundamental considerar essa questão ao criar conteúdo online. Confira!

O que é acessibilidade nas redes sociais?

Acessibilidade nas redes sociais refere-se à prática de tornar os produtos, serviços e informações acessíveis a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas ou cognitivas.

Quando aplicado às redes sociais, o conceito envolve garantir que as plataformas sejam usadas por todos, incluindo aqueles com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas.

Pensando nisso, plataformas de edição como o CapCut Online disponibilizam recursos como a possibilidade de inclusão de legendas em vídeos e a descrição adequada de imagens.

A partir desses recursos, existe a garantia de que todas as funcionalidades possam ser utilizadas por meio de leitores de tela. Todos esses detalhes são aspectos importantes a serem considerados.

Importância da acessibilidade nas redes sociais

Nas redes sociais, a acessibilidade pode abranger uma variedade de elementos, desde a legibilidade de textos até a navegação eficiente para usuários com dificuldades motoras.

Por isso, ao desenvolver uma plataforma digital, você deve estar atento e ciente de que é preciso inserir práticas e opções de acessibilidade nas redes sociais.

A seguir, veja alguns aspectos que demonstram como é importante ter um ambiente online acessível:

Inclusão social

A acessibilidade nas redes sociais promove a inclusão social, permitindo que pessoas com deficiências participem ativamente da comunicação online.

Essa característica não apenas enriquece a diversidade de perspectivas, mas também fortalece o corpo social como um todo. Dessa forma, ao pensar na acessibilidade você também está contribuindo para a inclusão social de diversas pessoas.

Regulamentações legais

Outro ponto muito importante é a Lei de Acessibilidade (Lei Nº 10.098), que exige a acessibilidade em todos os estabelecimentos, sejam eles públicos, privados, físicos ou digitais.

Por isso, tenha em mente que muitas jurisdições têm regulamentações específicas sobre a acessibilidade na web. Ao garantir que as redes sociais atendam a essas normas, as organizações evitam problemas legais e demonstram comprometimento com a equidade.

Ampliação do público-alvo

Ao praticar a acessibilidade nas redes sociais, as empresas ampliam seu alcance ao incluir usuários com diferentes capacidades.

Ou seja, isso não apenas aumenta a audiência, mas também pode resultar em maior fidelidade do cliente. Isto porque os usuários e clientes percebem a diferença que faz no dia a dia encontrar uma plataforma digital que proporciona fácil acesso.

Por exemplo, um editor de vídeo online com recursos de acessibilidade como o CapCut permite que você coloque legendas nas suas produções com facilidade.

Em poucos cliques, é possível transformar a voz do vídeo em legendas. Ou seja, para o produtor do conteúdo, tudo é feito com praticidade graças à inteligência do CapCut. Para o usuário que precisa dessas legendas, existe o sentimento de inclusão.

Responsabilidade social corporativa

A inclusão é uma parte essencial da responsabilidade social corporativa de qualquer empresa que tenha como valor o respeito às diferenças de cada um.

Dessa maneira, as organizações que adotam práticas acessíveis demonstram preocupação com a diversidade e o respeito às diferenças individuais. Do lado dos usuários, isso demonstra a reafirmação do compromisso com responsabilidades sociais.

Otimização da experiência do usuário

A acessibilidade não beneficia apenas usuários com deficiências: ela melhora a experiência para todos. Um dos fatores requisitados em qualquer ambiente digital é a melhora da experiência do usuário.

Essa também é uma das métricas de avaliação do Google. Assim, pode usar elementos como, a legibilidade aprimorada, navegação objetiva e o design responsivo. O resultado final é benéfico para os usuários em geral.

Práticas para garantir acessibilidade nas redes sociais

Quer saber como tornar suas redes mais acessíveis? Conheça as práticas para atingir esse objetivo!

Texto alternativo em imagens

Inclua descrições precisas para imagens, permitindo que usuários com deficiência visual compreendam o conteúdo por meio de leitores de tela.

Para isso, sempre que produzir um conteúdo para a internet, localize e preencha as informações do “Alt-imagem” ou utilize a hashtag #paracegover.

Isso faz com que mecanismos específicos dos sistemas operacionais “leiam” as imagens para quem tem limitações visuais.

Legendas em vídeos

Sempre forneça legendas em vídeos para que usuários surdos ou com deficiência auditiva possam compreender o conteúdo.

Se o seu vídeo tiver uma narração extensa, uma dica é utilizar o sistema de inteligência do CapCut Online para que ele reconheça a voz e a transforme em legenda.

Essa funcionalidade é bastante útil, pois dá mais praticidade ao produzir um vídeo. E com as possibilidades de personalização, você pode fazer com que essa legenda siga o padrão visual da sua preferência.

Texto em voz

Outra ferramenta do CapCut Online é o conversor de texto em voz, que torna tudo mais simples ao sintetizar textos escritos, transformando-os em uma leitura.

Basicamente, você pode inserir textos e ativar a funcionalidade que converte o que foi escrito em voz. Você consegue até mesmo escolher o tom de voz da fala.

Esse recurso é muito útil para pessoas com deficiência visual, que se baseiam somente no que escutam para vivenciar, aprender e experienciar algo.

Contraste adequado

Garanta que há contraste suficiente entre o texto e o plano de fundo para facilitar a leitura, beneficiando usuários com deficiência visual ou dificuldades de leitura. Isso vale para as imagens que você disponibiliza online, nas mais variadas mídias.

No caso das redes sociais, a dica é garantir um bom contraste nas imagens produzidas para o feed e para os stories. Para não errar, considere utilizar modelos de posts prontos, que normalmente trabalham com este conceito.

No próprio CapCut Online, na parte de criação de imagens, é possível encontrar vários modelos prontos para feed e para story. Personalize de acordo com a sua preferência, sabendo que o layout já foi pensado para ser acessível.

A acessibilidade nas redes sociais não pode ser ignorada

A acessibilidade nas redes sociais não é apenas uma consideração ética, mas uma necessidade imperativa em um mundo digital cada vez mais interconectado.

Garantir que todos possam participar ativamente das plataformas online, não só fortalece a inclusão social, mas também beneficia as organizações ao ampliar seu alcance e fortalecer sua reputação.

Portanto, ao criar conteúdo nas redes sociais, é essencial pensar na acessibilidade para garantir uma experiência inclusiva e enriquecedora para todos os usuários.