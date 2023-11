Tarifa de energia deve aumentar mais de 20% a partir de 13 de dezembro no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Durante a tribuna popular proposta pelo vereador Célio Gadelha (MDB), na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quarta-feira, 22, o presidente do conselho tarifário de energia elétrica no Acre, o radialista Ivan de Carvalho, contou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá reajustar em 22,07% as tarifas da Energisa no Acre e que o reajuste já deve ocorre no início deste mês de dezembro.

Segundo o representante, os novos valores passam a valer a partir de 13 de dezembro. Carvalho contou que durante uma audiência pública com a presença da de membros da Aneel no último dia 5 de outubro, ficou deliberado o reajuste que leva em conta o débito da empresa no país, que ultrapassa os R$ 334 bilhões. Somente no Acre, Ivan revelou que a empresa investiu mais de R$ 2 bilhões. “Temos que tomar providências em relação a isso”, explicou.

O assunto gerou descontentamento entre os vereadores Samir Bestene, Lene Petecão e Célio Gadelha, autor do requerimento da tribuna popular. Gadelha contou que já fez a proposição de uma comissão em defesa dos consumidores da energia elétrica. “Temos que melhorar essa situação”, destacou.

De acordo com a agência, para os consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, o reajuste médio proposto é de 27,31%. Já para os conectados em baixa tensão, grupo que inclui os residenciais, é de, em média, 20,86%. Para os consumidores residenciais, o aumento previsto é de 20,55%.