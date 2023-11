Prefeitura começa montagem da decoração de Natal e espera repetir sucesso do ano passado

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Quem passa pelo centro da capital acreana já pode ver funcionários da prefeitura de Rio Branco trabalhando na montagem da decoração de Natal na Praça da Revolução.

No ano passado, a decoração natalina, que apostou na iluminação, foi um sucesso e atraiu, conforme a prefeitura, cerca de 5 mil pessoas por final de semana durante o tempo em que a estrutura ficou montada.

Este ano, a administração municipal quer repetir o sucesso e a aposta de 2023, além das luzes e enfeites natalinos, é que a tradicional casinha do Papai Noel será em formato de Iglu, que é como é chamada a casa onde moram os esquimós, que são um povo nômade, encontrado no continental norte canadense, na costa leste da Groenlândia, no litoral continental do Alasca e na Sibéria, bem como nas ilhas do Mar de Bering e do norte do Canadá, e vivem com temperaturas de até -45ºC.

Fotos: Jardy Lopes