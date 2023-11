Decoração de Natal é iniciada em Cruzeiro do Sul com árvore de 20 metros

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A iluminação natalina de Cruzeiro do Sul deverá ser acesa no dia 2 de dezembro pelo prefeito Zequinha Lima. A árvore de 20 metros de altura já está sendo montada na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória.

Este ano, além dos pontos já conhecidos, a prefeitura ampliará os locais que receberão a iluminação natalina.

“Vamos iluminar a Avenida Coronel Mâncio Lima, a Catedral Nossa Senhora da Glória, as Praças de Taxi, da Bandeira e a Orleir Cameli. Também haverá decoração natalina em algumas rotatórias, como na entrada e na saída da cidade”, cita o prefeito Zequinha Lima.

Para os trabalhadores do centro da cidade, a iluminação de Natal, é garantia de uma fonte de renda extra.

“Com a iluminação e a decoração de Natal aumenta a movimentação de pessoas para ver e registrar tudo. A expectativa de fim de ano sempre é muito boa para ganhar mais dinheiro. As pessoas chegam mais no centro, tiram foto, isso movimenta o nosso serviço”, conta o mototaxista, Michel Ferreira, que trabalha há 21 anos no centro de Cruzeiro do Sul.

A decoração natalina de Cruzeiro do Sul inclui a casa do Papai Noel.