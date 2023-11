Com secador ligado, Jenilson vai abrir conversa com Alysson para uma composição

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O PSB, com a dupla César Messias, presidente da sigla; e o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) deve abrir conversa com o candidato Alysson Bestene (PP) sobre a eleição para a prefeitura e uma possível aliança em que Jenilson entre como vice da chapa. Se houver a composição, o fato de Jenilson ser um político de esquerda, isso quebra a espinha dorsal da crítica da direita de que a candidatura do Marcus Alexandre é formada pela esquerda. Na verdade, o PSB não sonha tanto com a indicação de um vice, mas sim em apostar que a candidatura do Alysson Bestene não decole e o Jenilson possa ser chamado para ser o candidato a prefeito do grupo do governo. O secador do Jenilson está ligado.

NO COLO DO GOVERNO

O PSB deve abrir conversa sobre uma aliança com a candidatura de Alysson Bestene (PP). O PSB tem um histórico de sempre ficar no colo de quem se encontra no governo. É patológico.

CHEGA SER HILARIANTE

O Bolsonaro levou uma trolha grande na eleição presidencial para o Lula. Sem poder comemorar, os bolsonaristas comemoram a vitória do extremista de direita, Javier Milei, na Argentina. Chega a ser hilariante.

DESAFIO MAIOR

A candidatura de Alysson Bestene (PP) conseguiu unir o partido, suas principais lideranças, atraiu aliados, mas esqueceu de combinar com os eleitores dos grotões, mostram as pesquisas até aqui realizadas.

FICOU NO SONHO

Com a solidificação no governo da candidatura a prefeito de Alysson Bestene (PP), com uma paulada foram derrubadas duas candidaturas no âmbito do poder estadual, do Tião Bocalom e do Minoru Kinpara.

INVESTIMENTO NO ESPORTE

Quando o senador Alan Rick (UB) investe na recuperação do campo da Vila do Incra, com melhorias no gramado, com iluminação pública e projeto para construção de vestiários e banheiros, não o faz apenas amigo do esporte, mas colabora para tirar a juventude das drogas e descaminhos.

PROMESSA DE CAMPANHA

Ontem, pipocaram manifestações contra o prefeito Tião Bocalom pela recuperação de ramais, pedindo melhorias. Apenas cobram promessas de campanha do Bocalom de que deixaria os ramais trafegáveis no inverno e no verão. Não é politicagem.

CORRENDO OS BAIRROS

Enquanto as outras candidaturas ainda se arrumam, o Marcus Alexandre (MDB) se encontra direto nos bairros tomando cafezinho e pedindo votos. Quem está fora do poder parte cedo para não chegar tarde na festa.

INSISTIU MUITO

Quem insistiu muito para uma aliança entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e o Alysson Bestene (PP), foi o Paulo Ximenes, que integra o PSD.

NÃO DECOLOU

Por ser extremamente bem preparado, uma figura equilibrada, havia uma esperança de que o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) assumiria um papel de protagonismo na ALEAC, o que não aconteceu até o momento. Se limita a ações parlamentares pontuais.

CEDO PARA CONSIDERAÇÕES

É cedo para considerações sobre as chances de quem tem mais possibilidade de se eleger prefeito de Rio Branco. Mas dá para avaliar quem tem maior ou menor cacife para sentar na cadeira de prefeito. O que vai pesar é a simpatia com o candidato conseguir com o eleitor, mas isso fica para o próximo ano.

CAMPANHA NEM COMEÇOU

Esqueçam as pesquisas feitas até o momento, a validade delas para o resultado eleitoral da PMRB, no próximo ano, é igual a zero. A campanha do próximo é que vai definir quem vai ou não vai para a balsa.

SÉRIOS CANDIDATOS

Caso a médica Jéssica Sales (MDB) resolver mesmo disputar a PMRB, os parlamentares com mandatos pela região, serão sérios candidatos a embarcarem na balsa já ancorada no Porto do Abraão. O voto majoritário é pessoal.

DUAS OBSERVAÇÕES

Se a vice-governadora Mailza Assis tem intenção de ser uma Pastora Evangélica, está no caminho certo em fazer do seu gabinete um templo. Mas se quer lutar para ser governadora, ela precisa formar um grupo político. E isso não se forma de afogadilho, mas a longo prazo. E já está perdendo tempo.

MÚSICA NO FANTÁSTICO

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) vem de duas derrotas – na eleição para a PMRB – e como candidato ao Senado. Precisa ter cuidado para avaliar para onde vai nessa eleição, sob pena de emplacar a terceira derrota e pedir música no Fantástico.

PORTA FECHADA

A porta do MDB em 2026 está fechada para uma aliança com o MDB, foi o que ouvi ontem de uma das mais expressivas do partido. Não se aliar com o Marcus Alexandre (MDB) foi a gota de água que faltava.

CANTANDO VITÓRIA

Quem tem conversado com o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) diz que ele já fala como se a filha Jéssica Sales (MDB) já fosse prefeita. Eleição tem componentes que a lógica não explica. Ele sabe disso. É bom não contar com passarinho voando.

BRIGA DE FOICE

Já existe nos bastidores do PSD uma briga de foice para a escolha do futuro secretário de Habitação, a ser indicado pelo senador Sérgio Petecão (PSD).

NÃO DÁ MAIS AUTÓGRAFO

Um bom observador da política, comentou ontem sobre o afastamento do Jorge Viana das discussões da eleição para a PMRB, com a seguinte frase: “O Jorge se esqueceu que não dá mais autógrafo”.

NO CANGOTE

O senador Márcio Bittar (UB) está no cangote do senador Alan Rick (UB) para apoiar a reeleição do prefeito Bocalom. A questão é que o Alan teve relações políticas conturbadas decepcionantes com o Bocalom, em que saiu prejudicado.

FRASE MARCANTE

“Galinha que acompanha pato morre afogada”. Ditado argentino.