Após morte de atendente, vereador apresenta PL que dispõe do combate a infestação de pombos

Devido à repercussão da morte da atendente de loja Sandra Silveira Bezerra, de 49 anos, na última semana no Pronto-Socorro de Rio Branco com ‘doença do pombo’, o vereador Samir Bestene (PP) apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal nesta terça-feira, 21, que trata do combate à infestação de pombos em áreas urbanas na cidade de Rio Branco.

Segundo o parlamentar, o PL dispõe que as aves devem ser capturadas, tratadas e soltas novamente. O objetivo é, a médio prazo, reduzir a circulação desses animais na área central e evitar a disseminação de doenças das quais os pombos são vetores.

Caso a lei seja aprovada e sancionada, o serviço deve ser realizado por uma empresa privada, que conte com equipe formada por zootecnista, biólogo e veterinário. “Em locais onde há superpopulação de pombos, como na região do Bosque, serão colocados contêineres especiais que funcionarão como grandes arapucas. As aves serão atraídas com água tratada e comida e, uma vez que entrem no dispositivo, ficarão presas”, declarou.

Após tratada, as aves serão cadastradas e receberão um medicamento que inibe a postura de ovos. Ao serem postos em liberdade, os animais terão um anel de identificação afixado na pata.