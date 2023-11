Vídeo mostra dupla tomando banho sem roupas em locais públicos de Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O morador em situação de rua Ivanildo Barata, conhecido popularmente como “Pai me dá um real” e uma suposta moradora do bairro Sobral, em Rio Branco, foram filmados no momento em que tomavam banho sem nenhuma peça de roupa nesta segunda-feira (20).

A mulher foi flagrada no momento em que se banhava na chuva, que há muitos dias não caía sobre a capital acreana, atingida por uma forte estiagem este ano.

Já “Pai me dá um real” estava nu no Calçadão Raimundo Escócio, na Gameleira, depois que tirou a roupa e tomou banho com a água da chuva.

Internautas que enviaram o vídeo ao ac24horas, apontam que a mulher despida pode sofrer de transtornos mentais e, por essa razão, acabou tirando a roupa sem nenhum pudor.

VEJA O VÍDEO: