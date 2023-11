Velório de psicólogo morto em acidente ocorre no Morada da Paz; Sinteac decreta luto de 2 dias

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O velório do psicólogo acreano Ronniberg Maia, que morreu vítima de acidente de carro nesse domingo, 19, na BR-364, em Rondônia, ocorre desde às 14h no cemitério Morada da Paz, na estrada do Calafate, em Rio Branco.

Ele fazia parte do quadro de funcionários do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), que divulgou uma nota nesta segunda cancelando as atividades no início da semana e decretando 2 dias de luto em virtude do falecimento do jovem.

A direção do Sinteac destacou que o retorno das atividades ocorrerá na quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, além de informar uma nova data para o Seminário Sobre as Novas Regras da Previdência. “Em breve informaremos uma nova data do Seminário, pedimos a compreensão de todos”, diz a nota.