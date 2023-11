Escola SESI realiza Sarau Cultural com leituras e releituras de obras do clássico ao contemporâneo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Estudantes do Novo Ensino Médio da Escola SESI participaram, na noite da última quarta-feira, 15 de novembro, da terceira edição do Sarau Cultural. O evento aconteceu na Usina de Artes João Donato, com os alunos sendo desafiados a criar, realizar leituras e releituras de obras do clássico ao contemporâneo, sob mentoria artística da atriz Bel Paixão.

Segundo a professora de Linguagens, Patrícia Cavalcante, coordenadora do sarau, a literatura e a arte são expressões intimamente ligadas, ambas sendo meios de comunicação e reflexão sobre a experiência humana.

“Por isso, é fundamental considerar e valorizar a diversidade como um ativo, não apenas cultural, mas também social e econômico. Investir em educação de qualidade, promover o respeito às diferenças e combater a discriminação são passos essenciais para construir uma identidade brasileira verdadeiramente inclusiva”, ressaltou Cavalcante.

Presente ao evento, a diretora da Escola SESI, Maria Regiana Araújo, salientou que a instituição valoriza e acredita muito na arte. “Temos incentivado e conscientizado, cada vez mais, os nossos estudantes para que deem o devido reconhecimento às manifestações artísticas e culturais. Estão de parabéns todos os nossos professores e colaboradores e, principalmente, os estudantes, que são nossas maiores estrelas”, assinalou.

A estudante Maria Clara Ameneiros, do 1º ano do Novo Ensino Médio, diz que o Sarau Cultural fez com que ficasse mais evidente a importância da arte na sua vida e dos demais estudantes e, inclusive, contribuiu para que a convivência com os colegas melhorasse, pois todos tiveram oportunidade de expressar suas opiniões e buscar um consenso para garantir uma melhor execução possível de cada apresentação.

“Durante o sarau, ocorreram diversos desafios, sendo que a maioria foi conflito de opiniões. Porém, nada disso afetou na minha atuação, pois conforme a própria artista Bel Paixão nos disse, nenhum problema externo pode afetar a apresentação no palco. Foi assim que eu consegui separar o pessoal do profissional. Graças também à mentoria da professora Patrícia Cavalcante, conseguimos ver um lado muito bom nas coisas que eu não conseguia ver. Ela fez com que eu não desistisse do sarau”, frisou Ameneiros.

