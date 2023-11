Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino começa nesta segunda em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Neste domingo, 19, é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino. Para comemorar a data e fortalecer a participação da mulher na liderança de negócios, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura no Acre, realiza a “Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino” a partir desta segunda-feira, dia 20.

O evento vai até a quarta-feira, dia 22, no Sebrae, localizado na Avenida Ceará, em Rio Branco, e conta com uma vasta programação com palestras, workshops, rodadas de conversas, cases de sucesso, cultura, sorteios e feiras com empreendedoras.

A programação acontece sempre a partir das 18 horas.