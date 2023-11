Petecão confirma apoio a Alysson e indicará secretário de obras e urbanismo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O grupo do senador Sérgio Petecão (PSD) vai indicar o novo secretário de Obras e Urbanismo, órgão que ficará sob o comando do seu grupo político, e como contrapartida apoiará a candidatura de Alysson Bestene a prefeito de Rio Branco. “Ficou tudo acertado na reunião desta semana com a vice-governadora Mailza Assis e com o secretário Alysson Bestene”, disse ontem Petecão ao BLOG.

A próxima conversa acontecerá com o governador Gladson Cameli. O próximo passo é reunir o PSD para comunicar a decisão partidária. Mas, Petecão já deve reunir o diretório do PSD, para anunciar qual será o seu rumo na eleição municipal.

O acordo também passa pela eleição de 2026, quando o senador Sérgio Petecão (PSD) apoiará Mailza Assis para o governo, Gladson Cameli para o Senado, e será apoiado por ambos na sua reeleição. A vinda do grupo do Petecão para o bloco governista, fortalece a candidatura de Alysson Bestene a prefeito de Rio Branco.

POLÍTICA DE SÃO FRANCISCO

Essa aliança revelada na nota de acima, encarna com perfeição a política de São Francisco, é dando que se recebe. É uma velha história de que não tem almoço de graça na política.

FARINHA DO MESMO SACO

Fanático, extremista, de direita ou de esquerda, é farinha do mesmo saco, nunca deve ser levado a sério.

GRANDE ARTICULADORA

A grande articuladora para que a aliança acima acontecesse foi a vice-governadora Mailza Assis, que costurou o acordo com habilidade.

GABINETE DE LUXO,CHIC PERDE!

Falando na vice-governadora Mailza Assis, o seu prestígio anda em alta. Mesmo com o anunciado corte de despesas do governo, será torrado mais de 1 milhão de reais para ornamentar seu gabinete. Como dizia a saudosa colunista social, Marlize Braga: Chica, perde! Pergunta: é prioridade?

NÃO SE PERDE O QUE NÃO TEM

Sobre a aliança do senador Sérgio Petecão (PSD) com o candidato Alysson Bestene ((P), um dirigente do MDB foi cirúrgico ontem, sobre o assunto: “O MDB não perdeu o que nunca teve”.

NÃO TEM MAIS BOCA

Pode ser que agora, com este desfecho, o prefeito Tião Bocalom caia na real que as portas estão fechadas para sua candidatura pelo PP. Bocalom sofreu uma espécie de expulsão branca.

O RISCO QUE CORRE

O senador Sérgio Petecão (PSD) não fique pensando que está entrando numa parada fácil, nessa sua adesão na campanha do Alysson Bestene (PP). As pesquisas até aqui realizadas mostram o Alysson Bestene (PP) com baixos índices de aceitação popular. Vai ter que gastar sola de sapato para reverter estes índices. Não compare com a campanha do Bocalom – da qual foi o grande comandante – porque são cenários completamente diferentes. E quem tem a varinha mágica é o eleitor. E, somente ele.

PROMESSA DO CAMELI

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, está otimista que o seu grupo ficará com o comando do PP no município e que elegerá a candidata Suly Guimarães a prefeita pelo partido. Já conversou duas vezes com o governador Gladson neste sentido, e diz ter recebido sinal verde para entrar na sigla. O anúncio deve acontecer no início de janeiro do próximo ano.

MALDIÇÃO DAS PESQUISAS

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), que trabalhe para aparecer bem nas pesquisas do próximo ano. Quando o candidato aparece mal nas pesquisas, costuma afastar aliados. E dois deputados da região com os quais conversei, não querem se manifestar antes das pesquisas do próximo ano.

DOIS CENÁRIOS

Caso o deputado federal Gerlen Diniz (PP) seja candidato a prefeito de Sena Madureira, a disputa com o grupo do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS) será renhida e belicosa. Se o Gerlen optar por apoiar um nome para prefeito, o caminho fica mais aberto para o Mazinho fazer o seu sucessor.

TROCA DE NOMES

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco é Raimundo Neném, e não Neném Almeida, que foi deputado. Neném Almeida vai apoiar a candidatura de Marcus Alexandre para prefeito de Rio Branco, e será candidato a vereador com boa chance de eleição, porque tem grupo.

SELEÇÃO MERRECA

Essa seleção brasileira não ganha do time do Naús. É a pior dos últimos tempos.

DIFERENCIAL POLÍTICO

O senador Alan Rick (UB) tem um diferencial político positivo para quem almeja disputar o governo em 2026. Em todas as entregas de emendas parlamentares, transforma num momento político. É um dos nossos políticos que melhor se comunica, afinal, ele é do ramo, é jornalista e sabe mexer as pedras.

OVO DA PATA

A galinha, por menor que coloque um ovo, cacareja, faz um barulho danado e todo mundo fica sabendo. A pata coloca um ovo maior, não alardeia, e ninguém fica sabendo. A comparação cabe como uma luva na vice-governadora Mailza Assis, que produz muitas pautas positivas e fica com sua divulgação restrita aos canais oficiais. Não é o caminho para quem quer disputar o governo. Matéria oficial só lê quem escreve.

MELHOR QUE COMEÇOU

O período legislativo prestes a se encerrar, está terminando melhor do que começou. Pelo menos agora já temos três deputados fazendo oposição, Edvaldo Magalhães (PCdoB), Michelle Melo (PDT) e Emerson Jarude (MDB). Quebrou aquele silêncio de curió em muda.

ETERNOS, SÓ OS DIAMANTES

O governador Gladson não pense que essa sua empatia com o povo, essa aceitação do seu nome, é eterna. Já vi governador tão ou mais bem avaliado do que ele, quando deixou o governo passou a ser mais um na multidão. Eternos, só os diamantes. A política é uma mãe generosa e pode ser madrasta má.

POR SELEÇÃO

Apoiar o candidato do governo, Alysson Bestene; isso nem pensar. O mesmo se aplica ao prefeito Tião Bocalom. A deputada Michelle Melo (PDT) vai acabar apoiando o Marcus Alexandre (MDB) para a PMRB.

PRECISA DIZER

O subsecretário de Esportes, Ney Amorim, precisa falar quais seus planos para o setor. O primeiro deveria ser colocar o Arena da Floresta recuperado para sediar as partidas do futebol profissional, e vetar de uma vez a cessão para peladas, que foi o que destruiu o estádio, hoje abandonado.

FRASE MARCANTE

“A fama é um balão vermelho reluzente; quanto maior e mais belo, mais chances de estourar.” Nick Noite.