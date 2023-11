Idosa morre e criança fica ferida em colisão com jovem que empinava moto no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas tirou a vida de Terezinha Oliveira de Souza, de 62 anos, deixou um motociclista identificado como Pedro Pereira Pessoa Neto, de 24 anos e uma criança de 10 anos feridos na noite deste sábado, 18, no km 70, na região da Vila Caquetá, na zona rural do município de Porto Acre.

Segundo informações de familiares, Terezinha e seu neto de 10 anos, haviam saído da igreja e trafegavam em uma motocicleta Honda POP 100, de cor laranja, no sentido Vila Caquetá-Boca do Acre, com destino a sua residência. O motociclista Pedro, que trafegava na moto Honda Fan, que estava fazendo manobras e empinando a moto, colidiu contra a moto de Terezinha.

Com o impacto, Terezinha foi arremessada juntamente com seu neto, bateu a cabeça, sofrendo um afundamento de crânio e morreu. Já a criança de 10 anos, sofreu uma possível fratura de fêmur e um traumatismo cranioencefálico de natureza leve.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mas quando a médica chegou ao local, só pode atestar a morte de Terezinha. A criança de 10 anos, recebeu os primeiros atendimentos, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Pedro foi encaminhado por uma ambulância de Porto Acre até ao Hospital de Urgência e Emergência do Acre (HUERB).

A área do acidente foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos do perito. O corpo de Terezinha foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.