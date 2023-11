PSD Mulher sedia encontro com a participação de representantes dos 22 municípios

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O PSD Mulher sediou o maior encontro político feminino, na noite de sábado (18), na Tenda Amarela, em Rio Branco. O ato contou a presença da Senadora Eliziane Gama, do Maranhão.

O evento do PSD mulher reuniu as militantes dos 22 municípios acreanos, para debater a participação feminina na construção da legenda e nas eleições de 2024.

A grande festa contou também com a presença do presidente estadual do PSD no Acre, senador Sérgio Petecão, do deputado estadual Eduardo Ribeiro, presidente da legenda na capital, da vice-prefeita de Rio Branco Marfisa Galvão, da vereadora Lene Petecão, da presidente estadual do PSD Mulher Cleice Freitas e da representante da Senadora Mailza Assis.

Anúncios

O senador Petecão definiu a festa do PSD Mulher como um momento especial para a família PSD. ” Estamos sediando o encontro do PSD mulher, com a presença da nossa Senadora Eliziane Gama, uma mulher que é referência política no país. Que veio para contribuir com o esse encontro das mulheres do nosso partido”.

Eliziane Gama destacou que o PSD Mulher Acre é destaque pela sua participação na política acreana.