Celulares e drogas são aprendidos dentro do presídio de Cruzeiro do Sul

Durante revista no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, na última quarta-feira, 15, 13 celulares foram apreendidos no pavilhão 7, onde ficam os faccionados do Comando Vermelho. Drogas também foram encontradas no local.

O diretor da unidade prisional, Elves Barros, confirmou as apreensão, mas não citou a quantidade de drogas que estava com os presos.

A direção da unidade quer saber como os aparelhos chegaram ao presídio, já que todas as visitas passam por um aparelho de raio-x.

Fuga

No último dia 9, o assaltante Fernando Soares fugiu do Complexo Penitenciário de Cruzeiro e ainda não foi encontrado. Ele conseguiu sair da cela, cavar um buraco na laje e alcançar a área externa do pavilhão.

Em seguida, o detento pulou o alambrado que cerca o perímetro da unidade e alcançou a região de mata próxima. As equipes da Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil e Grupo Especial de Fronteira – Gefron, fizeram buscas pelo fugitivo, mas sem sucesso. No Complexo Penitenciário do Juruá não há muros.