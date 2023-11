Casinha do Papai Noel será um “iglu” com temperatura de 10 a 12°C em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A capital acreana irá oferecer uma experiência natalina diferente e inusitada na ornamentação de Natal em 2023. A prefeitura de Rio Branco decidiu que a tradicional casinha do Papai Noel será um iglu (habitação de forma hemisférica, feita de neve ou blocos de gelo e usada no inverno por esquimós).

“Por ele [Papai Noel] morar em um local muito frio, faremos uma casinha de quem mora no gelo, chamada de Iglu. Por isso, vamos representar ela com uma temperatura entre 10 °C e 12 °C, onde a criança estará toda vestida com os trajes e poderá tirar uma foto com o Papai Noel”, explicou o prefeito Tião Bocalom no portal da prefeitura.

Nesse sábado, 18, Bocalom esteve na Praça da Revolução acompanhando o andamento das obras que começaram na última semana. Segundo o gestor da capital, são mais de R$ 700 mil de recursos próprios que serão investidos para enfeitar tanto a praça, quanto os demais espaços públicos, como, as rotatórias da cidade.

“A nossa intenção é que o espírito natalino seja distribuído pela cidade inteira e como já estamos fazendo sucesso e todo ano melhorando, os enfeites da praça e das ruas será melhor ainda. Se Deus quiser, no dia 9 de dezembro a gente inaugura um novo momento nessa praça, nos prédios da prefeitura, Seinfra, rotatórias. Enfim, estaremos com tudo iluminado nas cores do natal”, informou o prefeito.