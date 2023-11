Justiça condena pai e filha sócios no tráfico de drogas em Xapuri

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

No início da tarde desta sexta-feira, 17, em Xapuri, a equipe do inspetor de Polícia Civil Eurico Feitosa, chefiada pela delegada de polícia Michele Boscaro, cumpriu um mandado de prisão em desfavor de uma jovem de 19 anos. Ela foi condenada com o pai por tráfico de drogas com penas que somadas se aproximam dos 32 anos de reclusão.

Clenízio Pereira de Moura e Taíssa Santos de Moura, pai e filha, eram sócios no tráfico, segundo as investigações, sendo sentenciados pelo juiz de direito titular da Comarca de Xapuri, Luís Gustavo Alcalde Pinto, pela prática de associação criminosa para a comercialização de substância entorpecente, consistente em maconha e cocaína.

Clenízio já estava preso por ser reincidente no crime. A filha, por sua vez, foi flagrada violando o cumprimento de prisão domiciliar, tendo o juiz decretado a sua prisão preventiva. Aos dois foi negado o direito de recorrer em liberdade. Individualizadas, as penas foram de 22 anos de reclusão para o pai e de 9 anos e 8 meses de reclusão para a filha, ambos em regime inicialmente fechado.

Conforme as informações levantadas pela reportagem, após a prisão, a condenada foi encaminhada para a realização de exame de corpo delito e seria, nas horas seguintes, encaminhada para a Penitenciária Feminina de Rio Branco, onde iniciará o cumprimento de sua pena.