Polícia Militar apreende sete quilos de drogas na Cidade do Povo

Equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam/Bope), da Polícia Militar do Acre, apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 17, aproximadamente sete quilos de maconha no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Durante a ação policial, as pessoas que estavam com o entorpecente conseguiram se evadir.

Durante patrulhamento nas ruas do bairro, e após denúncia de que em uma residência estariam alguns homens armados, em uma possível reunião do crime organizado, os militares foram ao endereço onde os suspeitos, deixando para trás uma sacola plástica contendo a droga.

O total apreendido foi de 6,8 kg de maconha.