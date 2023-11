Piratas do Rio Tarauacá são presos em operação do Gefron

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Dois homens acusados de serem piratas do Rio Tarauacá, que atacavam e roubavam barcos no manancial, foram presos nesta quinta-feira, 16, em operação conjunta do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Policiais Militares de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Os nomes dos criminosos não foram divulgados.

No último dia 8, dois batelões que saíram do município de Tarauacá rumo a Jordão, foram atacados por piratas durante uma tempestade. De oito a dez homens armados atacaram a embarcação e levaram vários produtos em uma canoa. O caso aconteceu no trecho conhecido como volta do suíço, no Rio Tarauacá. Segundo testemunhas, os piratas roubaram mais de 100 litros de gasolina, toda a mercadoria que era levada, eletrodomésticos e celulares.

Com a forte chuva, os barqueiros atracaram os batelões para esperar o temporal passar. Foi neste momento que cerca de dez homens armados chegaram e fizeram o assalto. “Eles chegaram já atirando em uma canoa com um motor 13 e levaram o que puderam carregar”, citou uma testemunha na ocasião.