Homem agride sua própria mãe e acaba sendo ferido com golpes de terçado pela sobrinha

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O homem identificado como Raul José de Assis, foi ferido a golpes de terçado na manhã desta sexta-feira, 17, após agredir sua mãe em uma residência situada no bairro Nazaré, no município de Brasiléia, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Raul estava participando de uma bebedeira, quando começou a discutir com sua mãe e começou a agredi-la. A sobrinha de Raul, ao ver sua avó sendo agredida pelo filho, tomou posse de um terçado e desferiu dois golpes que atingiu Raul no ombro e antebraço.

Após ser ferido, José foi encaminhado por populares ao Hospital Raimundo Chaaar município, onde recebeu os primeiros atendimentos, e foi transferido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Segundo os paramédicos do SAMU, os cortes no braço e no ombro de Raul foram tão profundos que afetaram os tendões.

A Polícia Militar compareceu no local para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Brasiléia.