Dupla que roubou caminhonete e fez dono refém pega mais de 18 anos de reclusão

O Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco acatou a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre e condenou dois homens que assaltaram um comerciante em abril do ano passado e o fizeram de refém para roubar uma caminhonete. Os acusados ainda tiraram dinheiro da conta bancária da vítima.

Lairton Lopes de Lima foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias, enquanto Geovani dos Santos Anoram foi sentenciado a 10 anos, 10 meses e 25 dias. Os dois já estão cumprindo pena no complexo Penitenciário de Rio Branco.

De acordo com o inquérito policial instaurado na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), no dia 18 de abril do ano passado, o comerciante estava numa oficina mecânica do Segundo Distrito da capital quando foi assaltado por três homens armados, que o levaram para uma área de mata.

O comerciante permaneceu por cerca de 3 horas em cativeiro, período em que os assaltantes usando aplicativos conseguiram retirar de suas contas bancárias, cerca de R$ 7 mil.

Investigadores da DCORE entraram em ação e em pouco tempo conseguiram prender Geovani dos Santos e Lairton Lopes, que agora na condição de condenados pela Justiça cumprirão pena no presídio.