Cantora acreana Nazaré Pereira chega ao Acre para ser homenageada pela AAL

A cantora e atriz acreana Nazaré Pereira desembarcou nesta quinta-feira, 16, às 22 horas, no aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco. A artista xapuriense participará das solenidades alusivas ao aniversário de 86 anos da Academia Acreana de Letras (AAL), que acontecerá no dia 23 de novembro às 10 horas na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC).

Na ocasião, Nazaré será homenageada com a comenda José Potyguara em reconhecimento ao trabalho na difusão da cultura popular brasileira através da música e outras manifestações. Ela também irá a Xapuri, sua terra natal, onde será recepcionada no Instituto de Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), na próxima segunda-feira, 20.

Nascida em Xapuri no ano de 1939, a cantora, compositora, dançarina e atriz acreana perdeu o pai, seringueiro, aos quatro anos de idade, e aos sete mudou-se com a mãe e o padrasto para Icoaraci, distrito de Belém do Pará, onde faria magistério, chegando a lecionar por dois anos.

No entanto, a paixão pela arte falou mais alto e, no final da década de 60, Nazaré foi cursar teatro no Rio de Janeiro. Nos anos 70, a então atriz e diretora teatral conseguiu uma bolsa de estudos em Nanci, na França, e de lá partiu para Paris, para fazer pós-graduação na Universidade de Sorbonne.

A música entrou quase que por acaso e como um ganha-pão na vida de Nazaré, que conseguiu lançar seu primeiro compacto em 1978, depois de mostrar sua versão da música Cheiro de Carolina, de Luiz Gonzaga, para o dono de uma gravadora francesa.

Contando hoje com mais quarenta anos de carreira musical e quase duas dezenas de álbuns na bagagem, Nazaré Pereira já cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Chico César e o rei do baião Luiz Gonzaga, com quem, inclusive, compôs a música Acre Doce.

Segundo o cineasta Adalberto Queiroz, presidente da AAL, “o Acre está recebendo uma das artistas mais ilustres. Suas composições preservam a linguagem do povo amazônico e retratam nossos costumes e práticas. Acima de tudo, Nazaré Pereira é uma mulher que nunca negou suas raízes, mantendo-se fiel à cultura popular brasileira mesmo vivendo na Europa. Por isso, ela merece todas as homenagens cabíveis”.

