Racionamento agrava em Epitaciolândia e população só tem água a cada 6 dias

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) divulgou nesta quinta-feira (16), dados sobre o fornecimento de água em regiões do Acre, informando que no município de Epitaciolândia há racionamento com intermitência de seis dias para cada regional de abastecimento. Três caminhões pipas auxiliam no abastecimento de escolas e outras instituições públicas.

Em Acrelândia, diz o órgão, o açude usado para a captação de água está ao nível de alerta. Nos demais municípios o abastecimento é considerado estável.

O Acre vive, desde dia 16 de outubro, situação de emergência decorrente da seca severa que castiga o Estado, medida reconhecida em portaria publicada no Diário Oficial da União para todos os 22 municípios do Estado do Acre. Antes, um decreto estadual publicado no dia 6 de outubro já declarava situação de emergência devido à iminente possibilidade de desabastecimento no sistema de água do estado.

Os dados constam do boletim da seca emitido pelo Governo do Acre.