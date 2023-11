Infraestrutura de casas construídas pela prefeitura deve ficar pronta em abril

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O prefeito Tião Bocalom (PP) vistoriou na manhã desta quinta-feira, 16, a área onde serão construídas 273 residências do programa 1.001 dignidades no residencial Santo Afonso, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a equipe da prefeitura, no geral a gestão deverá entregar 866 casas na região, sendo mais 320 no Loteamento Rosa Linda e 269 no Rosa Linda 3. Já na região do Primeiro Distrito será 64 no Loteamento Juarez Távora, 65 no Lagoa Tucumã, 28 no Loteamento Vale do Carandá e 11 no Loteamento Bonsucesso.

O chefe do executivo municipal revelou que a parte estrutural das casas devem ficar prontas em abril de 2024. “A gente veio aqui dá uma olhada porque precisamos entregar a terraplanagem e os pisos das casas prontos*, comentou.

De acordo com Bocalom, que fez questão de dirigir uma máquina em meio a obra, existe ainda a previsão de que haja a ampliação do programa para 1.030 casas da dignidade. “Pode ser, mas o programa é 1.001”, explicou.

O diretor-presidente da Emurb, José Benvindo, contou que no local existem inúmeros maquinários da prefeitura para dar agilidade ao projeto. “Temos a previsão de fazer o solo das casas até o fim do inverno. No local terá 13 quadras”, argumentou.

O prefeito voltou a garantir que as 1.001 casas serão entregues em apenas um dia. “Vamos ter cerca de 10 mil pessoas trabalhando somente no dia da construção”, encerrou.