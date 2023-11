Após confundir Rio Branco por Boa Vista, Fábio Rueda erra data do Tratado de Petrópolis

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Para quem teve mais de 12 mil votos para deputado federal nas últimas eleições no Acre, conseguindo a suplência no pleito, o médico Fábio Rueda precisa estudar um pouco mais sobre a história do estado em que tenta construir uma carreira política.

Nesta quinta-feira, 16, Rueda fez uma publicação em suas redes sociais falando sobre o Tratado de Petrópolis, que permitiu a anexação do Acre ao Brasil e que completa 120 anos em 2023. O problema é que a data em que se celebra a importante página da história acreana é no dia 17 de novembro, ou seja, apenas nesta sexta-feira. Após a gafe, Rueda apagou a publicação de suas redes sociais.

Não é a primeira vez que Fábio Rueda mostra desconhecimento sobre a história do Acre. No aniversário de Rio Branco, no ano passado, o suplente de deputado federal, que também é presidente da executiva municipal do União Brasil, publicou um card parabenizando a capital acreana. Ocorre que usou uma foto da cidade de Boa Vista, capital de Roraima, e não de Rio Branco.