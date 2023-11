20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados em estágio avançado, alerta médico

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Apesar de toda a conscientização anual, o câncer de próstata permanece como a neoplasia sólida mais comum entre os homens e a segunda maior causa de óbito oncológico. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 71 mil novos casos são esperados até 2025.

Ainda que os avanços terapêuticos estejam avançando, como a cirurgia robótica e o advento de centros especializados no tratamento de câncer de próstata, cerca de 25% dos pacientes morrem pela doença e 20% são diagnosticados em estágios avançados. A descoberta da doença logo no início, porém, aumenta a chance de cura, que chega a 90% dos casos. Além disso, também evita o sofrimento e a necessidade de tratamentos de alto custo.

De acordo com o Dr. Alexandre Pompeo, urologista do Hcor, os exames de rastreamento devem ser realizados a partir de 50 anos “A avaliação precisa ser realizada por um especialista e de maneira individualizada. Os benefícios que essa abordagem traz são sentidos até mesmo nas taxas de mortalidade. Segundo estudos recentes, foi possível identificar uma queda entre 25% e 32%, nos pacientes que tiveram seu cuidado personalizado”, explica.

Isso acontece porque a identificação de pacientes com risco de desenvolver a doença de forma mais agressiva, por meio de parâmetros clínicos ou laboratoriais, pode ajudar com a indicação e frequência do rastreamento. “Os exames de rastreio tem o intuito de identificar uma lesão precursora ou um câncer em estágio inicial. Essa prática é altamente utilizada para a detecção de câncer de colo uterino e de mama, além de ser apoiada pelas sociedades oncológicas ao redor do mundo”, aponta.

Como reduzir os fatores de risco

A idade é um fator de risco importante, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam significativamente a partir dos 60 anos. Porém, o histórico familiar de câncer de próstata e a obesidade também estão associados à maior incidência (até 56% mais riscos) e ao achado de tipos histológicos mais avançados. Destacam-se, ainda, como fatores de risco associados à doença a etnia e a exposição a agentes químicos relacionados ao trabalho.

“Apesar de a melhor forma de reduzir esses fatores ser o rastreamento, cessar o tabagismo, manter uma alimentação saudável e uma rotina de exercícios também são opções muito significativas. O estilo de vida mais saudável não protege apenas do surgimento do câncer de próstata, mas de várias outras doenças. Além disso, é importante procurar ajuda profissional quando sentir os sinais do corpo quando tem algo errado”, complementa o Dr. Alexandre Pompeo.

Campanha no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) iniciou no último dia 7 a programação da campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata e de conscientização à saúde integral do homem.

As atividades começaram com uma ação educativa no Teatro Hélio Melo, com orientações sobre a Importância do Autocuidado e Cuidado Integral em Saúde do Homem para servidores do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) e comunidade em geral.

Na quarta-feira, 8, foi realizada uma palestra sobre a importância da paternidade e cuidado para a primeira infância, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Jhonata Paiva, coordenador do Núcleo Estadual de Saúde do Homem da Sesacre, reforçou a importância de que os homens cuidem da saúde durante todo o ano.

“A Sesacre oportuniza o momento para sensibilizar a população masculina acreana, gestores e profissionais de saúde quanto ao autocuidado e cuidado integral, considerando os fatores socioculturais inerentes à pluralidade de masculinidades. Neste sentido, estamos desenvolvendo diversas atividades com ações de educação em saúde e oferta de serviços como atualização da carteira de vacina, testes rápidos, exames laboratoriais, atendimentos em psicologia”, ressaltou.

Confira a programação do Novembro Azul da Sesacre:

13/11 – Palestra no auditório da União Educacional do Norte (Uninorte);

13 e 14/11 – Ação de Promoção da saúde para 600 bombeiros;

14/11 – Ações de promoção à saúde no I Batalhão do Corpo de Bombeiros;

14/11 – Webinário: Dia Mundial do Diabetes para a população em geral na Universidade Federal do Acre (Telesaúde);

21/11 – Ação de promoção à saúde na escala de Polícia Militar para 300 soldados;

22 e 23/11 – Participação no “I Fórum Estadual vidas na Rua”, a partir das 8h no Memorial dos Autonomistas.

A última semana do novembro Azul será dedicada à saúde dos homens em privação de liberdade do Complexo Penitenciário de Rio Branco e aos adolescentes do sexo masculino do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC).

Com informações da Comunicação do Hcor e da Agência de Notícias do Acre.