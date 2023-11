SENAI presta consultoria para melhorar produtividade de indústrias cerâmicas do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Viabilizado por meio de uma parceria entre FIEAC, Sindicer e Sebrae/AC, atendimento é destinado a empresas da capital e do interior do estado

O SENAI/AC deu início neste mês de novembro a uma consultoria para 14 indústrias cerâmicas de Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Brasileia. O treinamento, realizado por meio de uma parceria entre Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado (Sindicer/AC) e Sebrae/AC, tem como objetivo proporcionar melhor eficiência de produção com menor custo para as empresas.

O renomado consultor Antônio Carlos Pimenta Araújo, que presta serviço para a Associação Nacional da Indústria Cerâmica (Anicer), é o responsável pelo treinamento. Ele detalha que a proposta é fazer um diagnóstico dentro das indústrias até o mês de maio de 2024, implementando práticas de controle e de qualidade para as empresas atendidas.

“Os dois principais objetivos são: ofertar produtos de boa qualidade para o mercado e aumentar a produtividade dessas indústrias. Isto é, fazer melhor gastando menos recursos e desperdiçando menos materiais, como, por exemplo, no sentindo de reduzir o número de peças com defeito, otimizar tempo de produção e a utilização de máquinas que muitas vezes não estão funcionando em sua capacidade máxima”, ressalta.

Além disso, Pimenta acrescenta que as indústrias participantes poderão escolher um modelo de seus produtos para que seja levado para ensaio no laboratório do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis. “Pode ser um bloco de 6, 8 ou 14 furos, um algo um outro produto, para serem submetidos a ensaios oficiais feitos nesta primeira etapa da consultoria. Depois, iremos analisar os resultados, voltar para dentro da fábrica e fazer eventuais correções necessárias para que realmente tenham garantia de que o produto atenda à norma técnica brasileira”, explica o consultor.

O empresário Marcio Agiolfi, presidente do Sindicer, afirma que as empresas enfrentam grandes desafios nos últimos anos em virtude da estagnação econômica e isso exige que as indústrias tenham melhor controle e busquem reduzir custo, que é justamente o objetivo da consultoria.

“Esse atendimento, viabilizado em parceria por SENAI, FIEAC, Sebrae e com apoio do nosso sindicato, é extremamente importante para que empresas do nosso segmento tenham melhor eficiência de produção com o menor custo possível. Estamos otimistas que os resultados serão extraordinários, pois temos um consultor renomado, com muita expertise e toda credibilidade das instituições envolvidas”, assinala Agiolfi.

